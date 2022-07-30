Снимок Наоми Осаки с бабочкой на Australian Open признан спортивной фотографией года
Поделиться
Снимок японской теннисистки Наоми Осаки с бабочкой, сделанный на Открытом чемпионате Австралии, был признан спортивной фотографией года. Об этом сообщает Tennis-infinity.
24-летняя Осака оказалась в центре внимания на церемонии вручения премии «World Sports Photography Awards», а её снимок с прошлогоднего Australian Open обошёл 7000 других претендентов на награду и был признан фотографией года. Он был сделан в Мельбурне во время матча с Онс Жабер. На кадре Осака ухаживает за бабочкой, которая залетела на корт. Этот момент был удачно запечатлён фотографом.
Отмечается, что снимок был признан лучшим, поскольку отражает как красоту, так и силу спорта. Он уникален в том смысле, что фокусом фотографии является ещё и тень Осаки.
Комментарии
- 30 июля 2022
-
10:03
-
09:41
-
09:35
-
00:16
- 29 июля 2022
-
23:31
-
22:54
-
22:44
-
21:54
-
21:40
-
21:22
-
21:19
-
21:04
-
20:47
-
20:26
-
20:25
-
19:32
-
19:04
-
17:46
-
17:39
-
16:31
-
15:27
-
14:55
-
14:31
-
14:09
-
12:57
-
12:20
-
10:17
-
09:04
-
08:29
- 28 июля 2022
-
23:09
-
22:55
-
21:59
-
21:10
-
19:53
-
19:32
Партнерский контент