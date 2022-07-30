Снимок Наоми Осаки с бабочкой на Australian Open признан спортивной фотографией года

Снимок японской теннисистки Наоми Осаки с бабочкой, сделанный на Открытом чемпионате Австралии, был признан спортивной фотографией года. Об этом сообщает Tennis-infinity.

24-летняя Осака оказалась в центре внимания на церемонии вручения премии «World Sports Photography Awards», а её снимок с прошлогоднего Australian Open обошёл 7000 других претендентов на награду и был признан фотографией года. Он был сделан в Мельбурне во время матча с Онс Жабер. На кадре Осака ухаживает за бабочкой, которая залетела на корт. Этот момент был удачно запечатлён фотографом.

Отмечается, что снимок был признан лучшим, поскольку отражает как красоту, так и силу спорта. Он уникален в том смысле, что фокусом фотографии является ещё и тень Осаки.