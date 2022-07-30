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Райлли Опелка: жаль, что я не стал баскетболистом. У этих парней есть жизнь

Райлли Опелка: жаль, что я не стал баскетболистом. У этих парней есть жизнь
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17-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка признался, что жалеет, что не стал баскетболистом. Рост Райлли составляет 211 см.

«Жаль, что я не стал баскетболистом. На сто процентов. У этих парней есть жизнь. Минимальный потолок зарплат в лиге составляет $ 5 млн в год. И при этом вы можете постоянно находиться в США и летать на частных больших самолётах. Вот это жизнь», — приводит слова Опелки Kembeo.

Также Райлли признался, что очень тяжело переносит постоянные перелёты из-за своего роста.

«Самая большая проблема – это полёты. Конечно, мне необходимо летать бизнес-классом, но, когда я нахожусь в Европе или где-нибудь ещё и мне предстоит трёхчасовой перелёт, возникают проблемы: не у всех авиакомпаний есть бизнес-класс. Порой я выхожу из самолёта с полностью онемевшей спиной», — сказал американец.

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