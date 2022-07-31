Маррей рассказал, с какими проблемами встречался во время работы с женщиной-тренером

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о работе с женщиной-тренером и о том, как люди реагировали на их результаты. Энди работал с бывшей теннисисткой Амели Моресмо с 2014 по 2016 год.
«Амели была номером один в мире и отличным игроком, и многим мужчинам, с которыми я работал в качестве тренеров, было далеко до неё. Но когда я проигрывал матч, никто никогда не спрашивал, было ли это из-за мужчины-тренера, а когда я начал работать с Амели, после поражений вопросы были такими: «Ты чувствуешь, что она правильный человек?» Многие люди перед телевизором говорили: «О, ему нужно сменить тренеров». Даже люди в моей собственной команде задавали такие вопросы, поэтому я перестал работать с ними.
Это заставило меня понять, что есть проблема. Я воспринимал это как несправедливость», — приводит слова Маррея Washington Post.
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