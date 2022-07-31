Каролин Гарсия прокомментировала победу в финале турнира в Варшаве

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала победу в финальном матче грунтового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша) с румынкой Аной Богдан со счётом 6:4, 6:1.
«Это был тяжёлый матч, каждый финал всегда сложный. Вы знаете, что находитесь на последнем шаге, вы хотите, чтобы победа случилась и чтобы трофей был в ваших руках.
Но это то, чего хотят оба игрока. Может быть, сегодня я использовала опыт прошлых финалов, которые помогли мне немного лучше справляться со своими эмоциями, быть в состоянии играть в свою игру, быть очень агрессивной и знать, что я должна сделать», — приводит слова Гарсии пресс-служба WTA.
По пути к трофею Гарсия одолела итальянок Ясмине Паолини и Элизабетту Коччаретто, польку Игу Свёнтек, японку Мисаки Дои. Призовой фонд турнира составил $ 251 750.
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