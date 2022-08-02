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Ивашко не смог пробиться во второй круг турнира в Вашингтоне

Ивашко не смог пробиться во второй круг турнира в Вашингтоне
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Белорус Илья Ивашко не смог пройти во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), проиграв американцу Себастьяну Корде.

Корда одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. На счету Ивашко четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх (33%). Его соперник 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх (50%).

Во втором круге Корда сыграет с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом (31-й номер рейтинга). Матч состоится завтра, 3 августа.

Призовой фонд турнира в Вашингтоне составляет $ 1 953 285.

Напомним, ранее Ивашко потерпел поражение в парном разряде вместе с Андреем Рублёвым, уступив в трёх сетах американцу Маккензи Макдональду и голландцу Ботику ван де Зандсхулпу.

Вашингтон (м). 1-й круг
02 августа 2022, вторник. 20:45 МСК
Себастьян Корда
54
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 5  
         
Илья Ивашко
49
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
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