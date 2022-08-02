Ивашко не смог пробиться во второй круг турнира в Вашингтоне

Белорус Илья Ивашко не смог пройти во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), проиграв американцу Себастьяну Корде.



Корда одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. На счету Ивашко четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх (33%). Его соперник 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх (50%).



Во втором круге Корда сыграет с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом (31-й номер рейтинга). Матч состоится завтра, 3 августа.



Призовой фонд турнира в Вашингтоне составляет $ 1 953 285.



Напомним, ранее Ивашко потерпел поражение в парном разряде вместе с Андреем Рублёвым, уступив в трёх сетах американцу Маккензи Макдональду и голландцу Ботику ван де Зандсхулпу.