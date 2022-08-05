Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Сан-Хосе в парном разряде

25-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова (19-е место рейтинга WTA) с китаянкой Чжан Шуай (40-й номер рейтинга) сумела пробиться в полуфинал женского парного турнира в Сан-Хосе.
Их соперницами стали – представительница США Каролин Долхайд (168-е место рейтинга) и Сторм Сандерс из Австралии (279-е место рейтинга). Пара с российской теннисисткой одержала победу в трёх сетах – 6:2, 5:7, 10:8, а продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут.
На счету пары Кудерметова / Шуай ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и два из трёх (67%) реализованных брейк-пойнтов. У их оппоненток – один эйс, три двойные ошибки и шесть из восьми (75%) удачных брейк-пойнтов.
В полуфинале им будет противостоять победители пары – Сюй Ифань / Чжаосюань Ян (Китай) – Латиша Чань / Беатрис Хаддад (Китай/Бразилия).
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