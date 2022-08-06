Касаткина сразится с Андрееску на старте турнира в Торонто, где сыграет Серена Уильямс

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада), который пройдёт с 7 по 14 августа.
Возглавила сетку соревнований двукратная чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Она пропустит первый круг, а во втором сразится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) – Шелби Роджерс (США).
Второй сеяной стала эстонка Анетт Контавейт, её соперницей во втором раунде станет либо американка Винус Уильямс (WC), либо швейцарка Хиль Белен Тайхман.
Помимо Кудерметовой в основную сетку соревнований попала первая ракетка России Дарья Касаткина (11). На старте Касаткина сразится с чемпионкой US Open – 2019 канадкой Бьянкой Андрееску.
Другие интересные матчи первого круга Торонто:
Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – Виктория Азаренко (Беларусь)
Кайя Канепи (Эстония) – Наоми Осака (Япония)
Слоан Стивенс (США) – Софья Кенин (США)
Барбора Крейчикова (Чехия) – Каролина Плишкова (Чехия, 14)
Ализе Корне (Франция) – Каролин Гарсия (Франция)
Камила Джорджи (Италия) – Эмма Радукану (Великобритания, 9)
Елена Остапенко (Латвия, 16) – Ангелина Калинина (Украина).
Отметим, что в Торонто сыграет 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс. Её соперница на старте определится по итогам квалификации.
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