Дарья Касаткина — Паула Бадоса: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала в Сан-Хосе

Сегодня, 7 августа, 12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина сыграет матч 1/2 финала на хардовом турнире в Сан-Хосе (США). Соперницей российской теннисистки будет Паула Бадоса из Испании, занимающая четвёртое место в рейтинге WTA. Матч Касаткина — Бадоса начнётся не ранее 4:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Дарья Касаткина — Паула Бадоса на турнире в Сан-Хосе.
Напомним, в первом раунде Касаткина обыграла чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину (Казахстан), во втором круге – представительницу США Тэйлор Таунсенд, в четвертьфинале — Арину Соболенко из Беларуси. Что касается Бадосы, то она была освобождена от матчей первого круга, во втором раунде обыграла американку Элизабет Мандлик, а в четвертьфинале – её соотечественницу Кори Гауфф.
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