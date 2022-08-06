Норри: приятно оказаться в финале и сыграть с номером один в мире Медведевым

Действующий чемпион турнира в Лос-Кабосе британец Кэмерон Норри прокомментировал выход в финал.

В полуфинале он впервые за пять матчей обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

«Особенно после победы в прошлом году хочется приехать и защитить титул, но я просто иду от матча к матчу. В начале турнира это была сложная задача, но я уже провёл пару матчей.

Играть против Феликса было очень тяжело, поэтому я очень доволен тем, как справился, особенно после поражения во втором сете. Каждый раз он просто читает мою игру и действует лучше меня, так что в этот раз больше обычного хотелось выиграть.

Я отлично начал, а во втором сете Феликс нашёл свою игру, поэтому здорово, что я прошёл дальше, особенно последний гейм, когда у него было несколько шансов сделать брейк. Мне удалось зацепиться и выстоять.

Приятно оказаться в финале и особенно сыграть с номером один в мире Даниилом Медведевым», — приводит слова Норри пресс-служба АТР.