Кайя Канепи стала первой финалисткой турнира в Вашингтоне

Эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла в финал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне. В полуфинальном матче шестая сеяная Канепи нанесла поражение представительнице Австралии Дарье Савилл со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Канепи подала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Савилл подала два эйса, допустила три двойные ошибки и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

За титул турнира в Вашингтоне Канепи сыграет с победительницей второго полуфинального матча, в котором сегодня позднее встретятся россиянка Людмила Самсонова и представительница Китая Сиюй Ван, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера.