Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кайя Канепи стала первой финалисткой турнира в Вашингтоне

Кайя Канепи стала первой финалисткой турнира в Вашингтоне
Комментарии

Эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла в финал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне. В полуфинальном матче шестая сеяная Канепи нанесла поражение представительнице Австралии Дарье Савилл со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Канепи подала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Савилл подала два эйса, допустила три двойные ошибки и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

За титул турнира в Вашингтоне Канепи сыграет с победительницей второго полуфинального матча, в котором сегодня позднее встретятся россиянка Людмила Самсонова и представительница Китая Сиюй Ван, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
06 августа 2022, суббота. 21:10 МСК
Дарья Савилл
88
Австралия
Дарья Савилл
Д. Савилл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Кайя Канепи
37
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022