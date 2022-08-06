Кайя Канепи стала первой финалисткой турнира в Вашингтоне
Поделиться
Эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла в финал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне. В полуфинальном матче шестая сеяная Канепи нанесла поражение представительнице Австралии Дарье Савилл со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
Канепи подала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Савилл подала два эйса, допустила три двойные ошибки и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
За титул турнира в Вашингтоне Канепи сыграет с победительницей второго полуфинального матча, в котором сегодня позднее встретятся россиянка Людмила Самсонова и представительница Китая Сиюй Ван, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера.
Комментарии
- 6 августа 2022
-
23:50
-
22:30
-
21:52
-
18:10
-
16:26
-
16:01
-
15:07
-
13:53
-
13:49
-
13:23
-
13:02
-
12:53
-
12:37
-
12:20
-
11:44
-
11:34
-
11:14
-
10:55
-
10:49
-
10:31
-
10:17
-
09:25
-
09:21
-
08:48
-
08:15
-
07:41
-
06:56
-
06:09
-
05:20
-
04:53
-
04:42
-
04:12
-
01:35
-
01:30
-
00:40
Партнерский контент