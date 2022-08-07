Селиваненко — о финале в Сан-Хосе: Касаткина способна выигрывать турниры любого уровня

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от финала турнира категории WTA-500 в Сан-Хосе (США), где за титул первая ракетка России Дарья Касаткина (7) сразится с американкой Шелби Роджерс.
«Если спортсмен уже дошёл до финала, то шансы на победу в турнире велики. У Касаткиной есть всё, чтобы выигрывать турниры любого уровня. Даша в состоянии любого соперника на любом покрытии. У каждого есть свои нюансы, с которыми необходимо совладать: у кого-то подача выпадает, кто-то играет на одной скорости лучше, на другой — чуть хуже. Важно, какую тактику Касаткина выберет с Роджерс. На мой взгляд, Даша готова выигрывать любые матчи», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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