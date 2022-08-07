Дарья Касаткина — Шелби Роджерс: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Сан-Хосе
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Восьмого августа определится победительница турнира категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). За престижный титул поборются 12-я ракетка мира Дарья Касаткина (Россия) и Шелби Роджерс (США), занимающая 45-е место в рейтинге WTA. Поединок начнётся в 02:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Шелби Роджерс в финале турнира в Сан-Хосе.
Касаткина и Роджерс дважды встречались на уровне WTA. В 2017 году на турнире в Майами победу во втором круге соревнований одержала американка (6:4, 5:7, 6:0). Дарья взяла реванш в третьем круге на «Ролан Гаррос» — 2022, матч тогда завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.
Призовой фонд турнира в Сан-Хосе составил $757 900.
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