Дарья Касаткина — Шелби Роджерс: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Сан-Хосе

Восьмого августа определится победительница турнира категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). За престижный титул поборются 12-я ракетка мира Дарья Касаткина (Россия) и Шелби Роджерс (США), занимающая 45-е место в рейтинге WTA. Поединок начнётся в 02:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Шелби Роджерс в финале турнира в Сан-Хосе.



Касаткина и Роджерс дважды встречались на уровне WTA. В 2017 году на турнире в Майами победу во втором круге соревнований одержала американка (6:4, 5:7, 6:0). Дарья взяла реванш в третьем круге на «Ролан Гаррос» — 2022, матч тогда завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.



Призовой фонд турнира в Сан-Хосе составил $757 900.