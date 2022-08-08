Кафельников ответил депутату, назвавшему Медведева французом российского происхождения

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников прокомментировал слова члена комитета Госдумы по физической культуре и спорту Романа Терюшкова о первой ракетке мира Данииле Медведеве. Ранее Терюшков назвал Медведева французом российского происхождения.

«Раз депутат утверждает, что господин Медведев является подданным Франции, пусть ответит за свои слова и предоставит соответствующие документы. Тогда уже будем думать. А так его слова можно назвать не более чем пустым сотрясением воздуха.

Все ведущие теннисисты мира живут и тренируются в разных странах. Это абсолютно нормальная практика. Поэтому такие претензии со стороны Терюшкова — полный бред. Просто глупо обвинять Даниила в каком-то предательстве», — цитирует Кафельникова «RT на русском».

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