Дмитриева о победе Самсоновой в Вашингтоне: Люда — агрессивный игрок. Давно жду её успехов

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева оценила победу россиянки Людмилы Самсоновой над эстонкой Кайей Канепи (4:6, 6:3, 6:3) в финале турнира в Вашингтоне.
«Давно жду от Люды Самсоновой таких успехов, потому что она очень хорошо сыграла в конце прошлого сезона на Кубке Федерации. Может, как раз её победы принесли успех нашей сборной. Когда Андреев поставил её на основные матчи, многие сомневались в правильности решения.
В этом сезоне почему-то невнятно играла, но наконец-то к серьёзному этапу на харде нашла свой теннис. Все матчи Людмила выигрывала достаточно надёжно. В первом сете Самсонова была не совсем уверенна, всё-таки финалы у неё нечасто. Канепи играет в жёсткий, плотный теннис, а Самсонова — игрок очень активный, агрессивный. Возраст Канепи уже даёт о себе знать. Начиная со второго сета, она постепенно отдавала инициативу Людмиле», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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