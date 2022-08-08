«Каролина Возняцки, я скучаю по тебе». Серена Уильямс — после первой за 14 месяцев победы

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс оставила загадочное послание после первой за 14 месяцев победы в туре.

Это произошло на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Серена обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас (LL) со счётом 6:3, 6:4. В следующем раунде Уильямс сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – Тереза Мартинцова (Q).

«Я скучаю по тебе, Каролина Возняцки», — написала американка в социальных сетях.

Чемпионка Открытого чемпионата Австралии – 2018 Возняцки завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей. В данный момент она ждёт второго ребёнка. Каролина была одной из лучших подруг Серены в туре.