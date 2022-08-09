Даниил Медведев нашёл позитив в отстранении от Уимблдона
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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что отстранение от Уимблдона дало ему возможность лучше подготовиться к турнирам, предваряющим Открытый чемпионат США. Напомним, все российские и белорусские теннисисты были отстранены от Уимблдона решением организаторов турнира, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают соревноваться в нейтральном статусе.
«Я очень хорошо подготовился к серии перед US Open, чего обычно не удаётся сделать ввиду Уимблдона. А я смог это сделать. Чувствую себя на сто процентов физически и морально готовым. Конечно, я очень рад, что мне удалось завоевать титул в Лос-Кабосе», — приводит слова Медведева The West Australian.
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