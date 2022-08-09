Ига Свёнтек назвала свою страсть

Первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек призналась, что её страсть — чтение книг.

«Когда у меня нет времени на чтение книги, я понимаю, что теряю баланс между работой и личной жизнью и что мне нужно вернуться к истокам. Поэтому определённо чтение книг — моя страсть. Мне нравятся самые разные жанры, от романов до книг или биографий, связанных с бизнесом», — приводит слова спортсменки Forbes.

Также Ига рассказала, где любит отдыхать.

«Где бы я ни была в туре, я всегда стараюсь найти место, где можно отдохнуть ближе к природе. Это то, что даёт мне умиротворение и вселяет в меня спокойствие», — добавила она.

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