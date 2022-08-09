С. Уильямс: надеюсь, я показала, что на корте можно быть сильной и красивой одновременно

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, что привнесла в теннис. Серена, вероятнее всего, завершит карьеру после выступления на US Open – 2022.

«Я не особо люблю думать о своём наследии. Меня часто спрашивают об этом, но я не знаю, что сказать. Но мне хочется думать, что благодаря моему вкладу спортсменки понимают, что могут быть самими собой на корте. Они могут играть агрессивно, размахивая кулаками. Могут быть сильными и одновременно красивыми. Могут носить то, что хотят, и говорить то, что хотят, и надирать другим задницы, и гордиться всем этим», — написала Серена для Vogue.

В данный момент 40-летняя Серена принимает участие в турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Титулованная американка успешно преодолела первый круг соревнований, обыграв представительницу Испании Нурию Парризас-Диас (LL) со счётом 6:3, 6:4.