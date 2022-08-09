Серена Уильямс раскрыла, какой совет ей дал Тайгер Вудс по поводу карьеры

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, какой совет ей дал легендарный американский гольфист Тайгер Вудс.

«Этой весной, впервые за семь месяцев мне не терпелось выйти на корт. Я поговорила с моим другом Тайгером Вудсом, я попросила у него совета по поводу моей теннисной карьеры. Я сказала ему: «Я не знаю, что делать: думала, что уже покончила с теннисом, но, возможно, это не так». Этот Тигр был непоколебим, он хотел, чтобы я была таким же зверем, как и он! «Серена, что, если ты дашь этому две недели? Тебе не обязательно брать не себя какие-то обязательства. Просто ежедневно выходи на корт в течение двух недель, выкладывайся по полной и увидишь, что из этого выйдет», — сказал он. Сразу я этого не сделала. Но месяц спустя решилась. Снова взять в руки ракетку было волшебно. Я была хороша. Я долго колебалась по поводу участия в Уимблдоне, а после этого – US Open. Вся эта история давалась мне нелегко», — написала Серена для Vogue.