Азаренко сыграет в выставочном матче на US Open. Там будут собраны средства для Украины
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко примет участие в выставочном матче на US Open, целью которого станет сбор средств для граждан Украины.
Федерация тенниса США (USTA) объявила о данной инициативе в понедельник, 7 августа. Директор турнира Стэйси Алластер подтвердила, что Азаренко станет одной из участниц благотворительного матча. «Мы быстро получили ответ. Она сказала: «Это выбор игрока, и я хочу сыграть»», — отметила чиновница.
Благотворительное мероприятие состоится 24 августа, в День независимости Украины. US Open – 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября.
Ранее Азаренко снялась с турнира WTA-1000 в Торонто (Канада), так как не успела оформить канадскую визу.
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