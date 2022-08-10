Рублёв и Димитров вышли во второй круг турнира в Монреале в парном разряде
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Российский теннисист Андрей Рублёв и болгарин Григор Димитров вышли во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монреале в парном разряде. В матче первого круга Рублёв и Димитров победили австралийцев Мэтью Эбдена и Макса Пёрселла со счётом 3:6, 6:2, 10:8. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
Российско-болгарский дуэт подал три эйса, допустили три двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных. Австралийская пара один раз исполнила подачу навылет, допустили три двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти возможных.
Следующими соперниками Рублёва и Димитрова на престижных канадских соревнованиях станут вторые сеяные испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.
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