«Мне будет не хватать тебя». Григор Димитров трогательно обратился к Серене Уильямс

Трёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, болгарин Григор Димитров обратился к 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема», экс-лидеру рейтинга WTA, американке Серене Уильямс. Ранее 40-летняя Уильямс объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.
«Горжусь тобой, Серена. Всем, что ты делаешь и продолжаешь делать. Не могу дождаться, что же ожидает тебя на новом этапе. Но мне будет не хватать тебя здесь», — написал Димитров в своих соцсетях, прикрепив текст к совместным фотографиям с Сереной.
Фото: из личного архива григора димитрова
Фото: из личного архива григора димитрова
Фото: из личного архива григора димитрова
Открытый чемпионат США 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
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