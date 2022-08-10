«Мне будет не хватать тебя». Григор Димитров трогательно обратился к Серене Уильямс

Трёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, болгарин Григор Димитров обратился к 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема», экс-лидеру рейтинга WTA, американке Серене Уильямс. Ранее 40-летняя Уильямс объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.

«Горжусь тобой, Серена. Всем, что ты делаешь и продолжаешь делать. Не могу дождаться, что же ожидает тебя на новом этапе. Но мне будет не хватать тебя здесь», — написал Димитров в своих соцсетях, прикрепив текст к совместным фотографиям с Сереной.

Фото: из личного архива григора димитрова

Фото: из личного архива григора димитрова

Фото: из личного архива григора димитрова

Открытый чемпионат США 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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