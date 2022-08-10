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Алекс Корретха: Серена Уильямс решила закончить карьеру немного странным образом

Алекс Корретха: Серена Уильямс решила закончить карьеру немного странным образом
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха прокомментировал решение 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс закончить карьеру. Ранее 40-летняя Уильямс объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.

«Мне было очень грустно услышать, что Серена Уильямс больше не будет играть. Но это вполне понятно. Мы все знаем, что она усердно сражалась, чтобы вновь стать великим игроком. Но это было нелегко, и она решила закончить.

То, как она это сделала, довольно странно. Но, конечно, мы поддерживаем её. Меня впечатляет её карьера», — приводит слова Корретхи Eurosport.

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