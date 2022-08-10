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Муж Серены Уильямс одной фразой отреагировал на решение жены закончить карьеру

Муж Серены Уильямс одной фразой отреагировал на решение жены закончить карьеру
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Американский предприниматель Алексис Оганян, муж 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американской теннисистки Серены Уильямс, одной фразой отреагировал на решение жены завершить карьеру. Ранее 40-летняя Уильямс объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.

«Твоя история только-только начинается, мама», — написал Оганян в своих социальных сетях.

Открытый чемпионат США 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге. Американская спортсменка проиграла представительнице Франции Армони Тан.

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