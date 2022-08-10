Карен Хачанов – Марин Чилич: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга «Мастерса» в Монреале

Сегодня, 10 августа состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада), где сразятся 28-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов и чемпион US Open – 2014 хорват Марин Чилич (13). Поединок поставлен вторым запуском на корте № 5 после встречи датчанина Хольгера Руне с испанцем Пабло Карреньо-Бустой и начнётся не раньше 22:00 мск и (15:00 по местному времени).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Марин Чилич во втором круге «Мастерса» в Монреале.
Счёт личных встреч теннисистов равный — 2-2. Чилич выиграл на стадии 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати-2018 (7:6 (7:5), 3:6, 6:4) и турнира в Санкт-Петербурге-2021 (6:4, 6:7 (1:7), 6:4), а Хачанов дважды победил в этом году: в полуфинале Аделаиды (7:6 (7:3), 6:3) и в четвертьфинале Дохи (3:6, 6:3, 6:4). Все эти матчи, как и сегодняшний, состоялись на хардовом покрытии.
- 10 августа 2022
-
20:10
-
19:52
-
19:02
-
18:37
-
17:59
-
17:31
-
17:00
-
16:07
-
16:01
-
15:52
-
14:01
-
13:41
-
12:43
-
11:27
-
11:25
-
11:01
-
10:49
-
10:33
-
10:18
-
10:11
-
09:41
-
08:28
-
08:20
-
08:16
-
08:09
-
08:03
-
07:47
-
07:26
-
07:22
-
06:49
-
06:44
-
04:42
-
03:34
-
01:19
-
00:53