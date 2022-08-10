Карен Хачанов – Марин Чилич: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга «Мастерса» в Монреале

Сегодня, 10 августа состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада), где сразятся 28-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов и чемпион US Open – 2014 хорват Марин Чилич (13). Поединок поставлен вторым запуском на корте № 5 после встречи датчанина Хольгера Руне с испанцем Пабло Карреньо-Бустой и начнётся не раньше 22:00 мск и (15:00 по местному времени).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Марин Чилич во втором круге «Мастерса» в Монреале.

Счёт личных встреч теннисистов равный — 2-2. Чилич выиграл на стадии 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати-2018 (7:6 (7:5), 3:6, 6:4) и турнира в Санкт-Петербурге-2021 (6:4, 6:7 (1:7), 6:4), а Хачанов дважды победил в этом году: в полуфинале Аделаиды (7:6 (7:3), 6:3) и в четвертьфинале Дохи (3:6, 6:3, 6:4). Все эти матчи, как и сегодняшний, состоялись на хардовом покрытии.