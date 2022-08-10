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Второй сеяный Карлос Алькарас сенсационно проиграл на старте «Мастерса» в Монреале

Второй сеяный Карлос Алькарас сенсационно проиграл на старте «Мастерса» в Монреале
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Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанец Карлос Алькарас неожиданно не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

В стартовом для себя матче второй сеяный Алькарас в упорной борьбе проиграл 34-й ракетке мира представителю США Томми Полу со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 3:6. Встреча продлилась 3 часа 24 минуты. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 11. На счету Пола четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 18.

Следующим соперником Пола станет победитель матча Карен Хачанов (Россия) – Марин Чилич (Хорватия, 13).

Призовой фонд соревнований в Монреале составил $ 5 926 545. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.

Монреаль. 2-й круг
10 августа 2022, среда. 18:10 МСК
Томми Пол
34
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 9 6
7 7 		6 7 3
         
Карлос Алькарас
4
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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