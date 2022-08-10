Второй сеяный Карлос Алькарас сенсационно проиграл на старте «Мастерса» в Монреале

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанец Карлос Алькарас неожиданно не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

В стартовом для себя матче второй сеяный Алькарас в упорной борьбе проиграл 34-й ракетке мира представителю США Томми Полу со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 3:6. Встреча продлилась 3 часа 24 минуты. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 11. На счету Пола четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 18.

Следующим соперником Пола станет победитель матча Карен Хачанов (Россия) – Марин Чилич (Хорватия, 13).

Призовой фонд соревнований в Монреале составил $ 5 926 545. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.