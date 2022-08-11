Кирьос в матче с Медведевым во второй раз в карьере обыграл первую ракетку мира

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос во второй раз в карьере обыграл теннисиста, занимающего первое место в рейтинге ATP.

Это произошло во второй круге турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Кирьос со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 обыграл чемпиона US Open – 2021, первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева.

Всего за свою карьеру 27-летний Ник четырежды встречался с первым номером рейтинга (2-2). Также победа над Медведевым стала для Кирьоса 26-й над соперником из топ-10 при 36 поражениях.

В следующем раунде Монреаля Кирьос встретится с соотечественником Алексом де Минором. Ник прилетел в Канаду после золотого дубля на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Он выиграл его в одиночном разряде и в парном вместе с американцем Джеком Соком.