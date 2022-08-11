Кирьос после победы над Медведевым высказался об игре Даниила

Австралиец Ник Кирьос после победы в матче с российским теннисистом Даниилом Медведевым на турнире в Монреале рассказал о непривычном стиле игры, а также о теннисе, который показал его соперник.
«Я был немного взволнован перед этим матчем. Не могу сказать, что этим утром проснулся чрезвычайно счастливым, ведь мне предстояло играть с Медведевым. Так или иначе, у меня была чётко обозначенная тактика на игру. Не собирался давать ему простора, не позволял чувствовать ритм. Наоборот, сделал ставку на то, чтобы сломать это. Сыграл так, как не играю обычно, в стиле сёрв-энд воллей. Я хорошо поработал над форхендом и прямо сейчас ощущаю себя очень уверенно как на приёме, так и на подаче. Плюс я не думаю, что Даниил показал свой лучший теннис. Не думаю, что я был фаворитом матча. Приятно победить первую ракетку мира», – сказал Кирьос в эфире Tennis Channel.
Напомним, встреча второго круга турнира серии «Мастерс» в Монреале завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 в пользу Кирьоса.
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