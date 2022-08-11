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Определились условия, при которых Медведев потеряет лидерство в рейтинге ATP до US Open

Определились условия, при которых Медведев потеряет лидерство в рейтинге ATP до US Open
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Стали известны условия, при которых первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев лишится лидерства в рейтинге ATP до начала Открытого чемпионата США, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Вчера, 10 августа, Медведев проиграл австралийцу Нику Кирьосу во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада).

Даниил перестанет быть первой ракеткой мира 22 августа, если не сможет выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати США, а испанец Рафаэль Надаль выиграет турнир. «Мастерс» пройдёт с 14 по 21 августа.

Изначально шанс опередить Медведева до US Open имел ещё и Карлос Алькарас, однако он, как и россиянин, проиграл во втором круге в Монреале и в ближайшие недели не обойдёт его.

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