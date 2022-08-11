Тарпищев: по качеству игры Медведев выглядит неплохо, Кирьос назвал его машиной

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил качество игры первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева в матче с австралийцем Ником Кирьосом. Россиянин уступил сопернику в трёх сетах (7:6 (7:2), 4:6, 2:6) и выбыл с «Мастерса» в Монреале после первого для себя матча, проходившего в рамках второго раунда.

«Естественно, Даниилу есть над чем работать. К US Open надо иметь большой функциональный потенциал: пять сетов, игры через день две недели. Это очень большая нагрузка. По игровым качествам Медведев выглядит абсолютно нормально, Кирьос назвал его машиной.

Теннисисты играют в среднем 36 недель, и постоянно держать форму невозможно. Рано говорить о полноценной форме Даниила, но по качеству игры он играет неплохо», – сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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