Кирьос адресовал больной маме сообщение из трёх слов после победы над Медведевым

Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос после победы над первой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым адресовал маме, которая в настоящий момент лежит в больнице, сообщение из трёх слов. Кирьос поднёс ручку к телекамере и написал: «Будь сильной, мама».

«Это тяжело. В то время, как я разъезжаю по миру, моя мама лежит в больнице, папа тоже не очень хорошо себя чувствует. У брата недавно родился ребёнок, и я не могу быть там со своей семьёй, как этого хотели бы все нормальные люди.

Трудно быть спортсменом из Австралии, потому что мы не можем позволить себе часто путешествовать туда и обратно. Есть много вещей, которые люди не замечают. Они видят, как я выигрываю, проигрываю, бросаю ракетку и всё такое. Они на самом деле не понимают проблем, с которыми сталкиваюсь я или другие теннисисты в туре, и что происходит в их личной жизни», — приводит слова Кирьсоа Daily Express.

Напомним, встреча второго круга турнира серии «Мастерс» в Монреале завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 в пользу Кирьоса.