Кирьос адресовал больной маме сообщение из трёх слов после победы над Медведевым

Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос после победы над первой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым адресовал маме, которая в настоящий момент лежит в больнице, сообщение из трёх слов. Кирьос поднёс ручку к телекамере и написал: «Будь сильной, мама».
«Это тяжело. В то время, как я разъезжаю по миру, моя мама лежит в больнице, папа тоже не очень хорошо себя чувствует. У брата недавно родился ребёнок, и я не могу быть там со своей семьёй, как этого хотели бы все нормальные люди.
Трудно быть спортсменом из Австралии, потому что мы не можем позволить себе часто путешествовать туда и обратно. Есть много вещей, которые люди не замечают. Они видят, как я выигрываю, проигрываю, бросаю ракетку и всё такое. Они на самом деле не понимают проблем, с которыми сталкиваюсь я или другие теннисисты в туре, и что происходит в их личной жизни», — приводит слова Кирьсоа Daily Express.
Напомним, встреча второго круга турнира серии «Мастерс» в Монреале завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 в пользу Кирьоса.
- 11 августа 2022
-
13:25
-
13:16
-
12:55
-
12:12
-
12:05
-
11:44
-
11:32
-
11:09
-
10:53
-
10:34
-
08:47
-
08:40
-
08:23
-
08:15
-
08:05
-
08:00
-
07:43
-
07:42
-
07:34
-
07:23
-
06:16
-
05:59
-
05:23
-
04:40
-
04:13
-
03:31
-
02:02
-
01:26
-
00:46
-
00:18
-
00:05
- 10 августа 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:30
-
22:54