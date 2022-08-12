Потапова: разницы между Россией и Испанией в подготовке не заметила

21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова ответила на вопрос, почему тренируется в российской академии Островского.



«На самом деле в Россию в этом году я залетела только один раз — перед моей хорошей серией. Не знаю, совпадение ли это! Но я люблю прилетать домой, проводить тут время. Мне надо проводить время с близкими, друзьями, родителями. Поэтому мне приходится появляться дома, а не как некоторые спортсмены, кто может не залетать годами. Для меня это нерабочая схема.



По поводу подготовки. Если ты действительно хочешь подготовиться и есть команда, которая всё для этого делает, то, мне кажется, ты можешь это сделать в любой стране: Испания ли это, Франция или Россия. Даже если теннисный корт будет в Африке, ты сможешь подвести себя к наилучшей форме. Это не особо зависит от окружения: есть или нет океан. В России, особенно летом, когда хорошая погода, бывают дожди, но никто не застрахован. Да, зимой редко нахожусь в Москве, потому что погодные условия играют роль: ты готовишься к серии в Австралии по максимуму, приходится улетать в тёплые края. Но, честно, разницы между Россией и Испанией в подготовке не заметила. Важно с кем, а не где», — заявила Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.



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