Потапова: разницы между Россией и Испанией в подготовке не заметила

21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова ответила на вопрос, почему тренируется в российской академии Островского.
«На самом деле в Россию в этом году я залетела только один раз — перед моей хорошей серией. Не знаю, совпадение ли это! Но я люблю прилетать домой, проводить тут время. Мне надо проводить время с близкими, друзьями, родителями. Поэтому мне приходится появляться дома, а не как некоторые спортсмены, кто может не залетать годами. Для меня это нерабочая схема.
По поводу подготовки. Если ты действительно хочешь подготовиться и есть команда, которая всё для этого делает, то, мне кажется, ты можешь это сделать в любой стране: Испания ли это, Франция или Россия. Даже если теннисный корт будет в Африке, ты сможешь подвести себя к наилучшей форме. Это не особо зависит от окружения: есть или нет океан. В России, особенно летом, когда хорошая погода, бывают дожди, но никто не застрахован. Да, зимой редко нахожусь в Москве, потому что погодные условия играют роль: ты готовишься к серии в Австралии по максимуму, приходится улетать в тёплые края. Но, честно, разницы между Россией и Испанией в подготовке не заметила. Важно с кем, а не где», — заявила Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное эксклюзивное интервью с теннисисткой Анастасией Потаповой читайте на «Чемпионате».
- 12 августа 2022
-
13:35
-
12:40
-
12:37
-
12:17
-
11:45
-
11:20
-
10:40
-
10:11
-
10:05
-
10:01
-
09:35
-
09:21
-
09:06
-
09:01
-
08:55
-
08:46
-
07:32
-
06:39
-
05:09
-
03:59
-
02:02
-
01:42
-
01:00
-
00:39
- 11 августа 2022
-
23:39
-
22:39
-
22:07
-
21:38
-
21:23
-
21:18
-
20:45
-
19:12
-
18:51
-
18:00
-
17:46