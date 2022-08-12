Хуркач обыграл Рамос-Виньоласа в третьем круге турнира в Монреале

В Монреале (Канада) состоялся матч третьего круга турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 34-летний представитель Испании Альберт Рамос-Виньолас (43-е место рейтинга ATP) и 25-летний польский спортсмен Хуберт Хуркач (10-е место рейтинга).



Встреча завершилась победой Хуркача в трёх сетах – 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.



На счету поляка 23 подачи навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх (100%). На счету Рамос-Виньоласа – один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти (40%).



В четвертьфинале соперником Хуберта Хуркача станет победитель пары Ник Кирьос – Алекс де Минор.

Напомним, турнир в Монреале проходит с 8 по 14 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 5,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который уже вылетел из турнира.