Хуркач обыграл Рамос-Виньоласа в третьем круге турнира в Монреале

В Монреале (Канада) состоялся матч третьего круга турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 34-летний представитель Испании Альберт Рамос-Виньолас (43-е место рейтинга ATP) и 25-летний польский спортсмен Хуберт Хуркач (10-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Хуркача в трёх сетах – 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.
На счету поляка 23 подачи навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх (100%). На счету Рамос-Виньоласа – один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти (40%).
В четвертьфинале соперником Хуберта Хуркача станет победитель пары Ник Кирьос – Алекс де Минор.
Напомним, турнир в Монреале проходит с 8 по 14 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 5,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который уже вылетел из турнира.
- 12 августа 2022
-
01:42
-
01:00
-
00:39
- 11 августа 2022
-
23:39
-
22:39
-
22:07
-
21:38
-
21:23
-
21:18
-
20:45
-
19:12
-
18:51
-
18:00
-
17:46
-
17:30
-
16:10
-
15:26
-
15:09
-
14:13
-
13:25
-
13:16
-
12:55
-
12:12
-
12:05
-
11:44
-
11:32
-
11:09
-
10:53
-
10:34
-
08:47
-
08:40
-
08:23
-
08:15
-
08:05
-
08:00