Синнер вылетел в 3-м круге турнира в Монреале, уступив в двух сетах Карреньо-Бусте

В Монреале (Канада) на стадионе «ИГА Стэдиум. Центральный корт» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира серии Masters, в котором сошлись 20-летний итальянский теннисист Янник Синнер (12-е место рейтинга ATP) и 31-летний представитель Испании Пабло Карреньо-Буста (23-е место рейтинга ATP).
Встреча завершилась победой Карреньо-Бусты в двух сетах со счётом – 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.
На счету Синнера в этом матче пять подач навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. У его оппонента – один эйс, одна двойная ошибка и три из пяти (60%) удачных брейк-пойнтов.
В 1/4 финала турнира в Монреале соперником Карреньо-Бусты станет 20-летний представитель Великобритании Джек Дрэйпер (82-е место рейтинга), ранее обыгравший Гаэля Монфиса и Стефаноса Циципаса.
- 12 августа 2022
-
05:09
-
03:59
-
02:02
-
01:42
-
01:00
-
00:39
- 11 августа 2022
-
23:39
-
22:39
-
22:07
-
21:38
-
21:23
-
21:18
-
20:45
-
19:12
-
18:51
-
18:00
-
17:46
-
17:30
-
16:10
-
15:26
-
15:09
-
14:13
-
13:25
-
13:16
-
12:55
-
12:12
-
12:05
-
11:44
-
11:32
-
11:09
-
10:53
-
10:34
-
08:47
-
08:40
-
08:23