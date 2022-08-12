Синнер вылетел в 3-м круге турнира в Монреале, уступив в двух сетах Карреньо-Бусте

В Монреале (Канада) на стадионе «ИГА Стэдиум. Центральный корт» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира серии Masters, в котором сошлись 20-летний итальянский теннисист Янник Синнер (12-е место рейтинга ATP) и 31-летний представитель Испании Пабло Карреньо-Буста (23-е место рейтинга ATP).

Встреча завершилась победой Карреньо-Бусты в двух сетах со счётом – 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.

На счету Синнера в этом матче пять подач навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. У его оппонента – один эйс, одна двойная ошибка и три из пяти (60%) удачных брейк-пойнтов.

В 1/4 финала турнира в Монреале соперником Карреньо-Бусты станет 20-летний представитель Великобритании Джек Дрэйпер (82-е место рейтинга), ранее обыгравший Гаэля Монфиса и Стефаноса Циципаса.