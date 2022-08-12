Кирьос рассказал о себе интересный факт, который помогает добиваться успеха на корте
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37-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал об условии, которое помогает ему добиваться успеха на корте. По словам спортсмена, чтобы показывать качественную игру и достигать результата, нужно быть эгоистом и обладать менталитетом победителя.
«На корте нельзя всё время быть суперхорошим и щедрым парнем, иначе я бы показывал ужасную игру. Теннисисты должны быть эгоистами. Ты должен ходить так, будто являешься лучшим игроком в мире. Нужно обладать менталитетом победителя», — цитирует Кирьоса Reuters.
Сегодня, 12 августа, Ник Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Монреале (Канада), обыграв в третьем круге соотечественника Алекса де Минора, занимающего 21-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:2, 6:3.
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