Кирьос рассказал о себе интересный факт, который помогает добиваться успеха на корте

37-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал об условии, которое помогает ему добиваться успеха на корте. По словам спортсмена, чтобы показывать качественную игру и достигать результата, нужно быть эгоистом и обладать менталитетом победителя.

«На корте нельзя всё время быть суперхорошим и щедрым парнем, иначе я бы показывал ужасную игру. Теннисисты должны быть эгоистами. Ты должен ходить так, будто являешься лучшим игроком в мире. Нужно обладать менталитетом победителя», — цитирует Кирьоса Reuters.

Сегодня, 12 августа, Ник Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Монреале (Канада), обыграв в третьем круге соотечественника Алекса де Минора, занимающего 21-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:2, 6:3.