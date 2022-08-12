Вероника Кудерметова рассказала, как восприняла каминг-аут Дарьи Касаткиной

18-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как восприняла каминг-аут девятого номера рейтинга WTA Дарьи Касаткиной. Ранее Касаткина призналась в нетрадиционной ориентации.
«Даша — взрослая девочка, и, если она посчитала нужным заявить об этом официально, значит, для неё это было важно. Не имею права её за это осуждать. Копание в чужом белье — некрасиво и неправильно», — приводит слова Кудерметовой «Спорт-экспресс».
Также она вспомнила четвертьфинал с Касаткиной на «Ролан Гаррос» 2022 года.
«Особенных эмоций не было — на тот момент это был соперник, неважно, кто и из какой страны. С одной стороны, было хорошо, что кто-то из России точно выйдет в полуфинал, с другой — всегда хочется победить», — добавила Вероника.
Первое видео Марии Шараповой с новорождённым сыном:
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