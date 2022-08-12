Потапова рассказала, как перепутала американский Сан-Хосе с мексиканским

21-летняя теннисистка Анастасия Потапова (48-й номер рейтинга) рассказала одну из смешных историй из её жизни.

«Одна из смешных историй приключилась год назад. Тогда я летела в Сан-Хосе. Моя помощница — ответственная за билеты, перелёты, бронь отелей — и я вместе выбираем маршрут. И до вылета у меня не было возможности проверить все билеты — занималась девичником подруги. Она выходила замуж, и я максимально его организовывала.



Так что мне надо было лететь в Сан-Хосе — город в Калифорнии — из Москвы через Париж. Получилось, что вылетела с девичника в пять утра — я в ресторан приехала уже с чемоданами и после сразу на рейс. Не спала всю ночь. И когда мы уже пошли на посадку, я открыла шторку иллюминатора и увидела, что за окном абсолютные джунгли. Я вообще не поняла, что это.



Я вызвала стюардессу и спросила: «Мы точно в Сан-Хосе прилетели?». «Да, да, девушка, всё нормально», — ответили мне. Смотрели, как будто я сумасшедшая. А как мы приземлились, пилот сказал: «Погода отличная, добро пожаловать на Коста-Рику!» Я летела 20 часов с вечеринки, а у меня ни визы, ни документов, пустить в страну не могут. Все были в шоке. Как я тут оказалась? На паспортном контроле даже объясняла, что я здесь случайно. Как? Не знаю, но у меня это получилось. И до нужного Сан-Хосе я примерно столько же и добиралась», — рассказала Потапова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.



Полное интервью с теннисисткой Анастасией Потаповой читайте на «Чемпионате».