Касаткина сыграет с Анисимовой, Кудерметова – с Крейчиковой на турнире в Цинциннати

Известна сетка турнира WTA в американском Цинциннати, который пройдёт с 15 по 21 августа. Своих соперниц узнали российские теннисистки.



На стадии 1/32 финала девятый номер посева Дарья Касаткина встретится с американкой Амандой Анисимовой. Теннисистка, которая выиграет матч, в следующем раунде встретится с победителем американского противостояния Софья Кенин – Шелби Роджерс.



Соперницей Вероники Кудерметовой в стартовой игре на турнире в Цинцинати станет Барбора Крейчикова из Чехии. В случае победы россиянка уже в следующем матче может встретиться с румынкой Симоной Халеп, если та обыграет чешку Каролину Мухову.



Ещё одна теннисистка из России Екатерина Александрова встретится с представительницей Канады Лейлой Фернандес, у которой 13-й номер посева на турнире. Сильнейшая в этом матче выйдет либо на японку Наоми Осаку, либо на китаянку Чжан Шуай.