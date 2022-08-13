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Стали известны соперники Хачанова и Карацева по турниру серии «Мастерс» в Цинциннати

Стали известны соперники Хачанова и Карацева по турниру серии «Мастерс» в Цинциннати
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Состоялась жеребьёвка первого круга теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинцинатти (США). Об этом сообщается на официальном сайте ATP.

Так, 26-летний российский теннисист Карен Хачанов (28-е место рейтинга ATP) начнёт свой путь на турнире встречей с 22-летним американцем Себастьяном Кордой (52-е место рейтинга). Соотечественник Хачанова – Аслан Карацев (38-е место рейтинга) в первом круге сыграет с другим представителем США – Брэндоном Накашимой (63-е место рейтинга).

Сразу два российский теннисиста – Андрей Рублёв (6-е место рейтинга) и Даниил Медведев (1-я ракетка мира) начнут свой путь на турнире со второго круга.

Соперником Медведева станет победитель пары Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 25-й номер ATP) – Максим Кресси (США, 31-й номер ATP). Рублёв же встретится с сильнейшим из пары Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 43-й номер ATP) – победитель квалификации турнира.

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