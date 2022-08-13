Теннисистка Радукану протестировала спорткар Porshe с бывшим пилотом Формулы-1

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя теннисистка Эмма Радукану в рамках рекламного контракта приняла участие в тестировании нового спортивного автомобиля Porsche 911 Carrera S.

Британка под руководством бывшего пилота Формулы-1 Марка Уэббера изучила возможности спорткара в различных условиях дорожного покрытия, проехав за рулём Porsche по трассе в Сильверстоуне.

«Было здорово встретиться с Марком и получить некоторое представление о его успехах с Porsche. С нетерпением жду возможности снова покататься с ним! Трасса показалась мне действительно хорошей. Было очень весело… На кругах вы можете лучше предугадывать реакцию машины, я смогла войти в ритм и прочувствовать автомобиль», — приводит слова Радукану Tennis-infinity.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале DPCcars.