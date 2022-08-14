Хаддад-Майя выиграла седьмой матч подряд у соперницы из топ-20

Победа бразильянки Беатрис Хаддад-Майи над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинале турнире WTA-1000 в Торонто продолжила положительную серию теннисистки в матчах с соперницами из топ-20 в 2022 году.

По информации Tennis.com, 26-летняя спортсменка одержала уже седьмую победу подряд в нынешнем сезоне над представительницей из первой двадцатки женской мировой табели о рангах.

Свою серию Беатрис начала победным поединком в матче с Марией Саккари на турнире в Майами в марте этого года, затем также обыграв её на соревнованиях в Ноттингеме. На престижном турнире в канадском Торонто Хаддад-Майя уже выиграла четыре поединка подряд у соперниц из топ-20 рейтинга WTA. Ещё один подобный успех бразильянка праздновала в матче против румынки Симоны Халеп в Бирмингеме.

Напомним, что сегодня, 14 августа, Хаддад-Майя впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA-1000. Это произошло на соревнованиях в Торонто. В финале представительница Бразилии сразится с Симоной Халеп.