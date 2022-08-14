Хаддад-Майя выиграла седьмой матч подряд у соперницы из топ-20

Победа бразильянки Беатрис Хаддад-Майи над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинале турнире WTA-1000 в Торонто продолжила положительную серию теннисистки в матчах с соперницами из топ-20 в 2022 году.
По информации Tennis.com, 26-летняя спортсменка одержала уже седьмую победу подряд в нынешнем сезоне над представительницей из первой двадцатки женской мировой табели о рангах.
Свою серию Беатрис начала победным поединком в матче с Марией Саккари на турнире в Майами в марте этого года, затем также обыграв её на соревнованиях в Ноттингеме. На престижном турнире в канадском Торонто Хаддад-Майя уже выиграла четыре поединка подряд у соперниц из топ-20 рейтинга WTA. Ещё один подобный успех бразильянка праздновала в матче против румынки Симоны Халеп в Бирмингеме.
Напомним, что сегодня, 14 августа, Хаддад-Майя впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA-1000. Это произошло на соревнованиях в Торонто. В финале представительница Бразилии сразится с Симоной Халеп.
- 14 августа 2022
-
06:35
-
06:17
-
06:13
-
05:43
-
03:19
-
00:16
- 13 августа 2022
-
23:26
-
22:25
-
19:51
-
16:57
-
16:23
-
14:55
-
14:03
-
13:35
-
13:30
-
12:22
-
12:00
-
11:21
-
10:41
-
10:36
-
10:15
-
09:58
-
09:53
-
09:27
-
07:30
-
06:27
-
04:29
-
03:37
-
03:02
-
03:01
-
00:56
-
00:13
- 12 августа 2022
-
23:43
-
23:34
-
22:38