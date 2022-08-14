Джокович опубликовал пост в знак скорби о трагедии в Черногории

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал скорбящий пост после трагедии в черногорском городе Цетине.
12 августа в городе Цетине на юге Черногории мужчина открыл стрельбу по прохожим, погибло 11 человек и шестеро пострадали.
Новак Джокович опубликовал пост в знак скорби о данной трагедии. Серб в одной из социальных сетей выложил чёрно-белое фото с цветком розы, подписав его «Цетине 12.08.2022» и сопроводив фото грустными эмодзи.
Напомним, в районе Цетине были убиты 11 человек, шестеро ранены, среди них был сотрудник полиции. По сообщениям различных СМИ, трагедии предшествовала семейная ссора, после чего злоумышленник начал стрелять по случайным прохожим и полицейским. В ходе перестрелке был ликвидирован и сам стрелок.
Ранее сообщалось о том, что у Джоковича появился шанс сыграть на US Open после ослабления ковидных ограничений в США.
Новак Джокович тренируется на харде.
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