Карреньо-Буста — о победе в Монреале: лучший титул в моей карьере, не знаю, что я чувствую

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста прокомментировал свою победу над поляком Хубертом Хуркачем в финальном матче турнира в Монреале. Встреча завершилась победой испанца — 3:6, 6:3, 6:3.
«Потрясающее чувство — быть победителем «Мастерса». Это, безусловно, лучший титул в моей карьере, и я не знаю, что чувствую в этот момент. Я знаю, что в течение всей недели мы очень усердно работали, как и в предыдущие недели. Очень важно всё время быть очень позитивным. Это не лучший мой сезон. Я проиграл несколько матчей, которые, вероятно, в другие сезоны не проигрывал бы, но я просто старался продолжать верить в свою команду, в себя и в свою игру. Я проиграл первый сет, но просто продолжал верить. Я старался быть агрессивным и смог сделать два брейка, чего было достаточно, чтобы стать победителем», — приводит слова Карреньо-Бусты официальный сайт ATP.
Отметим, что Пабло стал первым, кто обыграл Хуркача в финале турнира ATP.
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