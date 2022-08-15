Дарья Касаткина выпала из тройки лучших в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек продолжает лидировать — в её активе 7455 очков. Россиянка Дарья Касаткина опустилась с третьего места на шестое, Вероника Кудерметова — с восьмого на 10-е.
Чемпионская гонка WTA. 15 августа.
1. Ига Свёнтек — 7455 очков.
2. Онс Жабер — 3091 очко.
3. Джессика Пегула — 2612 очков.
4. Симона Халеп — 2591 очко.
5. Кори Гауфф — 2552 очков.
6. Дарья Касаткина — 2543 очка.
7. Мария Саккари — 2288 очков.
8. Паула Бадоса — 2194 очка.
9. Белинда Бенчич — 2066 очков.
10. Вероника Кудерметова — 1969 очков.
11. Беатрис Хаддад-Майя — 1787 очков.
12. Даниэль Коллинз — 1757 очков.
13. Арина Соболенко — 1743 очка.
14. Анетт Контавейт — 1737 очков.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
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