Дарья Касаткина выпала из тройки лучших в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек продолжает лидировать — в её активе 7455 очков. Россиянка Дарья Касаткина опустилась с третьего места на шестое, Вероника Кудерметова — с восьмого на 10-е.



Чемпионская гонка WTA. 15 августа.



1. Ига Свёнтек — 7455 очков.

2. Онс Жабер — 3091 очко.

3. Джессика Пегула — 2612 очков.

4. Симона Халеп — 2591 очко.

5. Кори Гауфф — 2552 очков.

6. Дарья Касаткина — 2543 очка.

7. Мария Саккари — 2288 очков.

8. Паула Бадоса — 2194 очка.

9. Белинда Бенчич — 2066 очков.

10. Вероника Кудерметова — 1969 очков.

11. Беатрис Хаддад-Майя — 1787 очков.

12. Даниэль Коллинз — 1757 очков.

13. Арина Соболенко — 1743 очка.

14. Анетт Контавейт — 1737 очков.



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