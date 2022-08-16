Яна Сизикова рассказала, как восприняла каминг-аут Дарьи Касаткиной
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Победительница турнира WTA в парном разряде, российская теннисистка Яна Сизикова рассказала, как отнеслась к заявлению 10-й ракетки мира Дарьи Касаткиной про каминг-аут. Напомним, ранее теннисистка призналась в нетрадиционной ориентации.
«Если честно, спокойно. Она — взрослый и самодостаточный человек, и если приняла решение, что для неё так будет лучше, проще, легче, то почему и нет. Не думаю, что её кто-то может судить за это. Мы знаем друга друга с детства, но никогда не общались», — сказала Сизикова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Также Яна Сизикова вместе с Иваном Гаховым является чемпионкой летней Универсиады 2019 года в миксте.
Полное интервью с Яной Сизиковой читайте на «Чемпионате».
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