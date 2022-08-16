Сизикова: хотелось бы сыграть за сборную, но я не знаю отношения федерации к моей персоне
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Победительница турнира WTA в парном разряде, российская теннисистка Яна Сизикова рассказала, хотела бы сыграть в будущем за сборную России.
«Да, хотелось бы сыграть за сборную. Но отбирают только по рейтингу. Я, по-моему, сейчас пятая в парном по России. Если только кто передо мной откажется играть. Но я не знаю отношения федерации тенниса к моей персоне.
Это очень важно. Сложно предугадать, если кто-то откажется, буду ли я всё равно играть. От чего зависит? Не знаю. Я никогда не играла за сборную, была в резерве, мало проводила времени в России по юниорам. Достаточно далека была от этого…» — сказала Сизикова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Полное интервью с Яной Сизиковой читайте на «Чемпионате».
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