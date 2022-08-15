Касаткина поздравила фигуристку Забияко с 28-летием

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина поздравила с днём рождения серебряного призёра зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристку Наталью Забияко, которой сегодня, 15 августа, исполнилось 28 лет. Касаткина опубликовала в своих социальных сетях совместное фото с фигуристкой.
«С днём рождения», — подписала фото Касаткина.
Напомним, ранее Дарья призналась в нетрадиционной ориентации. На прошлой неделе она неудачно выступила на турнире в Торонто (Канада), уступив со счётом 6:7 (5:7), 4:6 канадке Бьянке Андрееску в первом круге соревнований.
Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).
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