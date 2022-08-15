«Мелочи имеют большое значение». Хуркач — о поражении в финале Монреаля

25-летний польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал своё поражение в финальном матче «Мастерса» в Монреале. Поляк уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте — 6:3, 3:6, 3:6.

«Пабло хорошо играл, у меня не шла первая подача. Мелочи имеют большое значение. Если я не подаю первой, а Пабло хорошо принимает, то это будет сильно давить. Он очень хороший игрок. Он провёл потрясающую неделю. Поздравляю его, потому что на данный момент это его главный успех. Он однозначно его заслужил».

Также он ответил на вопрос, сказалась ли усталость после парного матча накануне финала.

«Я нормально себя чувствовал. Каждый день работал с 9 утра до 10 вечера. Очень напряжённая неделя. Но я полностью выложился, поэтому доволен», — сказал Хуберт на пресс-конференции ASAP Sports.