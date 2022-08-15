Александр Бублик намекнул, что готовится стать отцом

42-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик намекнул, что впервые готовится стать отцом.
25-летний Бублик опубликовал в своих социальных сетях милое фото беременной девушки, добавив эмодзи «сердца» и «бутылочка».
Фото: из личного архива Александра Бублика
Отметим, что Александр до этого момента не раскрывал деталей своей личной жизни. Имя его спутницы неизвестно.
Ранее Бублик в последний момент снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В первом круге он должен был сыграть с австралийцем Алексом де Минором. На завершившемся ранее турнире той же категории в Монреале казахстанец выступил неудачно. В матче первого круга Александр крупно проиграл американцу Дженсону Бруксби со счётом 2:6, 3:6.
В текущем сезоне Бублик завоевал свой первый титул на уровне ATP. Он выиграл турнир категории ATP-250 в Монпелье (Франция).
- 15 августа 2022
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