Александр Бублик намекнул, что готовится стать отцом

42-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик намекнул, что впервые готовится стать отцом.

25-летний Бублик опубликовал в своих социальных сетях милое фото беременной девушки, добавив эмодзи «сердца» и «бутылочка».

Фото: из личного архива Александра Бублика

Отметим, что Александр до этого момента не раскрывал деталей своей личной жизни. Имя его спутницы неизвестно.

Ранее Бублик в последний момент снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В первом круге он должен был сыграть с австралийцем Алексом де Минором. На завершившемся ранее турнире той же категории в Монреале казахстанец выступил неудачно. В матче первого круга Александр крупно проиграл американцу Дженсону Бруксби со счётом 2:6, 3:6.

В текущем сезоне Бублик завоевал свой первый титул на уровне ATP. Он выиграл турнир категории ATP-250 в Монпелье (Франция).