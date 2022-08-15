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Вероника Кудерметова разгромила чемпионку «Ролан Гаррос» на старте турнира в Цинциннати

Вероника Кудерметова разгромила чемпионку «Ролан Гаррос» на старте турнира в Цинциннати
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20-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче первого круга Кудерметова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Кудерметова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Крейчиковой шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница матча Симона Халеп (Румыния, 15) – Каролина Мухова (Чехия).

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2022, понедельник. 18:10 МСК
Барбора Крейчикова
19
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
20
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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