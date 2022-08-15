Вероника Кудерметова разгромила чемпионку «Ролан Гаррос» на старте турнира в Цинциннати

20-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче первого круга Кудерметова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Кудерметова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Крейчиковой шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница матча Симона Халеп (Румыния, 15) – Каролина Мухова (Чехия).

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.